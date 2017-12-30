В России водителей заставят надевать одежду со светоотражающими элементами

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Это касается случаев, когда водители будут выходить из машины в темное время суток при остановке автомобиля.
Правительство России дополнило правила дорожного движения пунктом, который обязывает водителей надевать светоотражающие куртку или жилет в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при покидании автомобиля, сообщают «РИА Новости».
Такое решение кабинета министров вступит в силу 17 марта 2018 года. Статистически, за полгода в темное время суток на российских дорогах более 7,5 тысяч раз водители сбивали пешеходов. И это на 10,2 процента меньше по сравнению с таким же периодом 2016 года. В результате ДТП погиб 1321 человек и еще 6537 получили травмы.
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