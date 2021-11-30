Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор экс-министру Евгению Гурьеву

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор экс-министру Евгению Гурьеву
Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор экс-министру Евгению Гурьеву
Сегодня, 14:40ОбществоЭлина СайфрановаФото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии
Приговор экс-главе минземимущества Башкирии остался без изменения и вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Стало известно, что сегодня, 30 ноября, приговор в отношении экс-министра Евгения Гурьева остался без изменений и вступил в законную силу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, Верховный суд республики рассмотрел апелляцию адвоката обвиняемого и апелляционное представление прокурора, однако приговор Кировского райсуда Уфы оставил без изменений.

Так, в конце сентября Евгения Гурьева суд признал виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трем годам условного лишения свободы с запретом на 2 года занимать государственные и муниципальные должности.

Напомним, в ноябре прошлого года райсуд оправдал Евгения Гурьева, однако прокуратура данный приговор обжаловала в Верховном суде. Так, дело было возвращено в первую инстанцию на повторное рассмотрение, но уже в другом составе. Тогда гособвинение запрашивало 12 лет лишения свободы.

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