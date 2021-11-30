Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор экс-министру Евгению Гурьеву

Стало известно, что сегодня, 30 ноября, приговор в отношении экс-министра Евгения Гурьева остался без изменений и вступил в законную силу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, Верховный суд республики рассмотрел апелляцию адвоката обвиняемого и апелляционное представление прокурора, однако приговор Кировского райсуда Уфы оставил без изменений.
Так, в конце сентября Евгения Гурьева суд признал виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трем годам условного лишения свободы с запретом на 2 года занимать государственные и муниципальные должности.
Напомним, в ноябре прошлого года райсуд оправдал Евгения Гурьева, однако прокуратура данный приговор обжаловала в Верховном суде. Так, дело было возвращено в первую инстанцию на повторное рассмотрение, но уже в другом составе. Тогда гособвинение запрашивало 12 лет лишения свободы.