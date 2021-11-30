Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор экс-министру Евгению Гурьеву

Напомним, в ноябре прошлого года райсуд оправдал Евгения Гурьева, однако прокуратура данный приговор обжаловала в Верховном суде. Так, дело было возвращено в первую инстанцию на повторное рассмотрение, но уже в другом составе. Тогда гособвинение запрашивало 12 лет лишения свободы.