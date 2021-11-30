В первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» победили 200 студентов

В первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» победили 200 студентов
В первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» победили 200 студентов
Сегодня, 17:45Общество
200 победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» получат по 1 млн рублей.

Выигрыш можно потратить на обучение, собственный стартап или на улучшение условий проживания. Кроме денег победители смогут отправиться в туры по Уралу, Кавказу и другим регионам РФ.

В награждении победителей участвовал первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он заявил, что все, кто подал заявку на участие в конкурсе, уже победили. Также он сообщил, что 200 победителей гарантированно получат по миллиону рублей. Их можно будет потратить на магистратуру в любом университете нашей страны, пишет newizv.ru.

В случае поступления на бюджетное отделение этими средствами можно будет оплатить стажировку или вложить их в бизнес.

Напомнил он и то, что для сообщества «Твоего Хода» организуют смену на молодежном форуме «Территория смыслов», каждое лето проводимом на площадке Мастерской управления «Сенеж». Кроме этого, у «Твоего Хода» будет отдельный лагерь на фестивале «Таврида-АРТ». Наконец, уже со следующего года в планах проведение ежегодного Всероссийского студенческого форума.

Награды получат и вузы, направившие на финал конкурса самое большое число студентов. Им выделят гранты по 2,5 млн рублей.

Финал «Твоего Хода» проходил с 27 по 29 ноября в парке науки и искусства «Сириус». В нем приняли участие 1000 студентов из 76 субъектов Российской Федерации. Задачей финала было проектирование университета будущего. Также рассматривались ключевые вызовы, стоящие перед российскими вузами и молодежью.

Не обошлось на церемонии вручения наград и без романтики. Два победителя сделали своим девушкам предложения руки и сердца.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» был проведен под эгидой АНО «Россия — страна возможностей», Росмолодежи и Национальной лиги студенческих клубов при поддержке Минобрнауки. Заявки на участие подали свыше 560 000 российских студентов.

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