В первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» победили 200 студентов

В награждении победителей участвовал первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он заявил, что все, кто подал заявку на участие в конкурсе, уже победили. Также он сообщил, что 200 победителей гарантированно получат по миллиону рублей. Их можно будет потратить на магистратуру в любом университете нашей страны, пишет newizv.ru.