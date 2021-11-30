В первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» победили 200 студентов

Выигрыш можно потратить на обучение, собственный стартап или на улучшение условий проживания. Кроме денег победители смогут отправиться в туры по Уралу, Кавказу и другим регионам РФ.
В награждении победителей участвовал первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он заявил, что все, кто подал заявку на участие в конкурсе, уже победили. Также он сообщил, что 200 победителей гарантированно получат по миллиону рублей. Их можно будет потратить на магистратуру в любом университете нашей страны, пишет newizv.ru.
В случае поступления на бюджетное отделение этими средствами можно будет оплатить стажировку или вложить их в бизнес.
Напомнил он и то, что для сообщества «Твоего Хода» организуют смену на молодежном форуме «Территория смыслов», каждое лето проводимом на площадке Мастерской управления «Сенеж». Кроме этого, у «Твоего Хода» будет отдельный лагерь на фестивале «Таврида-АРТ». Наконец, уже со следующего года в планах проведение ежегодного Всероссийского студенческого форума.
Награды получат и вузы, направившие на финал конкурса самое большое число студентов. Им выделят гранты по 2,5 млн рублей.
Финал «Твоего Хода» проходил с 27 по 29 ноября в парке науки и искусства «Сириус». В нем приняли участие 1000 студентов из 76 субъектов Российской Федерации. Задачей финала было проектирование университета будущего. Также рассматривались ключевые вызовы, стоящие перед российскими вузами и молодежью.
Не обошлось на церемонии вручения наград и без романтики. Два победителя сделали своим девушкам предложения руки и сердца.
Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» был проведен под эгидой АНО «Россия — страна возможностей», Росмолодежи и Национальной лиги студенческих клубов при поддержке Минобрнауки. Заявки на участие подали свыше 560 000 российских студентов.