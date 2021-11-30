В Башкирии фирма хотела продать более тонны просроченной говядины

В Башкирии фирма хотела продать более тонны просроченной говядины
В Башкирии фирма хотела продать более тонны просроченной говядины
Сегодня, 08:20ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Компания была привлечена к ответственности за отправление на продажу просроченную говядину, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Стало известно, что 9 ноября этого года в Башкирии фирма оформила шесть электронных ветеринарных сопроводительных документов на замороженные полуфабрикаты из говядины весом более 1000 килограмм. Далее полуфабрикаты были отправлены в продажу, однако Россельхознадзор выяснил, что срок годности говядины вышел еще в октябре.

Так, ведомство приостановило регистрацию фирмы в системе «Ветис.Паспорт» и исключила возможность оформить данную продукцию. Между тем, на саму фирму был составлен протокол об административном правонарушении.

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