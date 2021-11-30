Самолет из Уфы в Сочи совершил вынужденную посадку в другом городе

Самолет из Уфы в Сочи совершил вынужденную посадку в другом городе
Самолет из Уфы в Сочи совершил вынужденную посадку в другом городе
Сегодня, 12:00ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Самолет из Уфы, который должен был прилететь в Сочи, совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия, сообщает «ТАСС».

Стало известно о вынужденной посадке самолета, следовавшего из Уфы в Сочи. Как сообщает «ТАСС», посадка была совершена на запасном аэродроме в Краснодаре, а причиной тому послужил сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду.

Так, перед приземлением на запасной аэродром самолет сделал несколько кругов в воздухе. Как сообщает «КП-Уфа», пассажиров еще некоторое время не выпускали из судна, а после людям пришлось добираться до конечного пункта назначения уже через железнодорожный вокзал.

Отмечается, также что о еще двух авиарейсах из Москвы и Махачкалы, которые также приземлились на запасной аэродром.

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