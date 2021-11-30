Самолет из Уфы в Сочи совершил вынужденную посадку в другом городе

Стало известно о вынужденной посадке самолета, следовавшего из Уфы в Сочи. Как сообщает «ТАСС», посадка была совершена на запасном аэродроме в Краснодаре, а причиной тому послужил сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду.
Так, перед приземлением на запасной аэродром самолет сделал несколько кругов в воздухе. Как сообщает «КП-Уфа», пассажиров еще некоторое время не выпускали из судна, а после людям пришлось добираться до конечного пункта назначения уже через железнодорожный вокзал.
Отмечается, также что о еще двух авиарейсах из Москвы и Махачкалы, которые также приземлились на запасной аэродром.