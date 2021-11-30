«Пятерочка» приглашает покупателей принять участие в новогоднем розыгрыше призов

«Пятерочка» приглашает покупателей принять участие в новогоднем розыгрыше призов
«Пятерочка» приглашает покупателей принять участие в новогоднем розыгрыше призов
Сегодня, 00:49ОбществоФото: 1MediaInvest
Торговая сеть «Пятерочка» сообщила о начале новогодней акции, которая пройдет в период с 30 ноября этого года по 10 января следующего. Будет организован ежедневный розыгрыш призов на общую сумму от одной до ста тысяч рублей. А каждую неделю дополнительно будут проходить розыгрыши одного миллиона рублей.

Для участия необходимо всего лишь совершать покупки с использованием «Выручай-карты».

Как сообщает «Экспресс-газета», призовой фонд акции составляет 50 млн рублей.

Как рассказал директор по маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев, принять участие в розыгрыше могут все покупатели сети супермаркетов, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Перед походом в магазин следует зайти в мобильное приложение «Пятерочки» и нажать кнопку «Участвую», после чего с этого дня и вплоть до 10 января за каждую покупку офлайн или за заказ в сервисе «Пятерочка Доставка» стоимостью от 555 рублей покупатели будут получать «шансы» на победу в розыгрыше. Чем больше покупок — тем выше шанс выиграть приятный приз-подарок к Новому году. Кроме того, за напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite, а также соки и нектары «Добрый» на сумму от 200 рублей в магазинах будут начислены дополнительные «шансы».

Узнать о победителях можно на сайте акции. Кроме того, участников, получивших главный приз 1 млн рублей, будут также еженедельно объявлять в период с 28 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года. А еще у покупателей сети есть отличный шанс поучаствовать в благотворительности — по итогам акции руководство торговой сети переведет в благотворительный фонд «Русь» по три рубля за каждого посетителя сети с «Выручай-картой».

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