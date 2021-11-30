«Нет денег»: в Уфе выделили 1,6 миллион рублей на украшение города к Новому Году

Хабиров еще в ноябре попросил глав городов сильно не тратиться на новогодние праздники из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. На украшение Уфы и елки в этом году выделили 1,6 миллион рублей.

В Уфе во всю продолжается подготовка к Новому Году - на сайте госзакупок появилась информация о том, что город украсят за 1,6 миллионов рублей. На площади Орджоникидзе установят ледовый городок, а по мотивам известных сказок установят ледяные фигуры. Из льда сделают персонажей из "Змея Горыныча", "Лисы и ворона", "Старика и репки" и "Русалочки". Всего на это выделили 550 тысяч рублей из бюджета. Еще в ноябре на оперативном совещании Радий Хабиров заявлял, что в этом году он поручил чиновникам не тратить деньги из бюджета на праздничное оформление городов. — Откровенно признаюсь, мы предполагали каждый год усиливать самые лучшие формы освещения. Не до этого сейчас, нет денег — все уходят на коронавирус, — заявлял глава республики. При этом он попросил глав регионов установить все елки на достойном уровне.

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