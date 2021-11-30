«Нет денег»: в Уфе выделили 1,6 миллион рублей на украшение города к Новому Году

«Нет денег»: в Уфе выделили 1,6 миллион рублей на украшение города к Новому Году
«Нет денег»: в Уфе выделили 1,6 миллион рублей на украшение города к Новому Году
Сегодня, 14:34ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Хабиров еще в ноябре попросил глав городов сильно не тратиться на новогодние праздники из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. На украшение Уфы и елки в этом году выделили 1,6 миллион рублей.

В Уфе во всю продолжается подготовка к Новому Году - на сайте госзакупок появилась информация о том, что город украсят за 1,6 миллионов рублей.

На площади Орджоникидзе установят ледовый городок, а по мотивам известных сказок установят ледяные фигуры. Из льда сделают персонажей из "Змея Горыныча", "Лисы и ворона", "Старика и репки" и "Русалочки". Всего на это выделили 550 тысяч рублей из бюджета.

Еще в ноябре на оперативном совещании Радий Хабиров заявлял, что в этом году он поручил чиновникам не тратить деньги из бюджета на праздничное оформление городов.

— Откровенно признаюсь, мы предполагали каждый год усиливать самые лучшие формы освещения. Не до этого сейчас, нет денег — все уходят на коронавирус, — заявлял глава республики.

При этом он попросил глав регионов установить все елки на достойном уровне.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы