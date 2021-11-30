Корпорация МСП сообщила о более чем сотне нарушений при проверках МСБ

Как сообщает ria.ru со ссылкой на информацию пресс-службы корпорации, дела об административных правонарушениях были возбуждены, поскольку отсутствовали основания для того, чтобы проводить проверки. Кроме того, проверяющими были внесены недостоверные сведения о них в реестр. Теперь контролирующим органам предстоит провести проверку уже по фактам нарушений ведения реестра. После чего должны быть приняты решения, признающие некоторые проведенные ими проверки недействительными.