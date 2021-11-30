Генералы Росгвардии подозреваются в хищении

Генералы Росгвардии подозреваются в хищении
Генералы Росгвардии подозреваются в хищении
Сегодня, 21:18ОбществоФото: pixabay.com
Военная прокуратура проверяет четырех генералов Росгвардии – они подозреваются в злоупотреблениях и в хищении.

Главная военная прокуратура РФ направила в военный главк Следственного комитета материалы для возбуждения уголовного дела по факту хищений и злоупотреблений – обвиняются семь офицеров Росгвардии: три полковника и четыре генерала. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Коммерсант».

Все подозреваемые прошли проверку, связанную с внедрением ИТ-системы «Недвижимость», цель которой – оцифровка и объединение в единый реестр всех объектов внутренних войск Росгвардии и МВД.

Ревизоров и прокуроров заинтересовали контракты, которые заключили управление ВВ МВД и ВНИИ автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина. В соответствии с документами, система «Недвижимость» должна была запуститься еще в 2016 году. Было установлено, что 192 млн руб., выделенные на нее, освоены, но сама система существовала только на бумаге. Предполагается, что завышение стоимости выполненных работ составило порядка 90 млн руб.

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