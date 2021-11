Этичные хакеры на киберучениях The Standoff постарались уничтожить виртуальный город

Киберполигон The Standoff организовала компания Positive Technologies, российский разработчик решений по информационной безопасности. В ходе мероприятия она также представила свою онлайн-платформу The Standoff 365, которая позволит проводить киберучения на регулярной основе. Она стала ответом на рыночный спрос на измеримую и результативную защищенность: предприятиям и государствам нужна уверенность в том, что злоумышленникам не удастся воплотить в реальность разного рода критические ситуации. В настоящее время The Standoff 365 состоит из киберполигона, на котором воссозданы операционные и бизнес-процессы топливно-энергетического комплекса.