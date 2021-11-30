Чернышенко призвал губернаторов вплотную заняться подготовкой к РИФ

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал руководителей регионов и федеральных органов исполнительной власти включиться в подготовку к Российскому инвестиционному форуму (РИФ). Мероприятие пройдет 17–19 февраля 2022 года в Сочи, его организатором выступает Фонд Росконгресс.

Как отметили в аппарате вице-премьера, председателя оргкомитета по подготовке к РИФ, Чернышенко попросил губернаторов организовать презентацию инвестиционного потенциала регионов. Активное участие в организации форума также принимают руководители федеральных органов исполнительной власти, передает newsnn.ru. Главной темой мероприятия станет «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы». На пленарной сессии форума обсудят достижение национальных целей РФ для прорывного социально-экономического развития к 2030 году. Также планируется подготовить культурную и спортивную программы. Ранее Чернышенко заявил, что все дни форума будут посвящены вопросам социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития. Напомним, что Фонд Росконгресс занимается анализом и освещением вопросов российской и глобальной экономической повестки. Он содействует продвижению бизнес-проектов и притоку инвестиций, а также развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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