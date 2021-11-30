Бизнес РФ получил рекордную прибыль за последние 2,5 года

За первые два квартала 2021 года российский бизнес получил максимальную с 2018 года прибыль от продаж. Его рентабельность составила 12,5%, сообщается в исследовании аналитиков FinExpertiza.

В первом полугодии этого года выручка крупных и средних компаний от продажи товаров, работ и услуг составила 95,64 триллиона рублей, а прибыль — 10,64 триллиона, передает iz.ru. Самые высокие показатели зафиксированы в Карелии (69,5%), Еврейской АО (68,3%) и Мурманской области (62,9%), а наихудшие в Амурской области (-27%), Ингушетии (-20,3%) и Чечне (-5,5%). Аналитики считают, что успехи бизнеса связаны с восстановлением мировой и российской экономики, а также скачком стоимости сырьевых товаров. При этом, эксперты обратили внимание на фактор высокой инфляции, который заметно снижает рентабельность бизнеса.

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