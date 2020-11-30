Власти Башкирии определили, когда в школах закончится «дистанционка»

Власти Башкирии определили, когда в школах закончится «дистанционка»

Вчера, 20:00ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что дети могут вернуться на очное обучение к Новому году. Однако это зависит от эпидемиологической обстановки.

Если мы не будем видеть ухудшения и в целом будем крепнуть, то детей перед Новым годом, наверное, в школы отправим. Устали и дети, и учителя заниматься дистанционно, сказал Радий Хабиров.

В настоящее время дистанционное обучение для учеников 6-10 классов продлили до 6 декабря. Школы 23 районов Башкирии вернулись к очному формату.

Напомним, ранее многодетная мать из Ишимбая обратилась к властям, чтобы они отменили дистанционное обучение. Женщина попросила не издеваться ни над детьми, ни над родителями. Самой ей тяжело круглосуточно заниматься с четырьмя школьниками.

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