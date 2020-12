В Уфе в 18-ой городской больнице назначили главного врача. Напомним, ранее Жулдыбай Иржанов покинул свой пост руководителя больницы. Причиной такого решения стал истекший трудовой договор.

Сегодня стало известно, что Жулдыбай Иржанов вернулся на свою прежнюю должность. В региональном Минздраве сообщили, что главврач временно прекращал работу в больнице, однако обе стороны приняли решение заключить новый контракт. — Поэтому Жулдыбай Иржанов вновь приступил к работе в больнице №18 в качестве главного врача, сообщили в Минздраве.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter