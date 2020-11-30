В Уфе два covid-госпиталя перепрофилируют в обычный режим работы

— У нас есть определенный запас по городу Уфа. Мы хотим по решению оперштаба вернуть в обычный режим госпиталь ветеранов войн и корпус 13-ой больницы. Если вы разрешите, до конца этой недели мы закончим лечение пациентов, находящихся в стационарах, отметил Забелин.