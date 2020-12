В Уфе два covid-госпиталя перепрофилируют в обычный режим работы

Сегодня, 30 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Минздрава Максим Забелин попросил перевести в обычный режим работы два медучреждения в Уфе.

— У нас есть определенный запас по городу Уфа. Мы хотим по решению оперштаба вернуть в обычный режим госпиталь ветеранов войн и корпус 13-ой больницы. Если вы разрешите, до конца этой недели мы закончим лечение пациентов, находящихся в стационарах, отметил Забелин. Радий Хабиров отметил, что в республике зафиксирована стабильная ситуация с распространением коронавирусом, поставкой лекарств и коечным фондом. При этом глава региона заявил, что если возникнет потребность в дополнительных местах для лечения коронавирусных пациентов, данные больницы перепрофилируют обратно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter