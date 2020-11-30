В Уфе два covid-госпиталя перепрофилируют в обычный режим работы

В Уфе два covid-госпиталя перепрофилируют в обычный режим работы

Вчера, 13:22ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 30 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Минздрава Максим Забелин попросил перевести в обычный режим работы два медучреждения в Уфе.

— У нас есть определенный запас по городу Уфа. Мы хотим по решению оперштаба вернуть в обычный режим госпиталь ветеранов войн и корпус 13-ой больницы. Если вы разрешите, до конца этой недели мы закончим лечение пациентов, находящихся в стационарах, отметил Забелин.

Радий Хабиров отметил, что в республике зафиксирована стабильная ситуация с распространением коронавирусом, поставкой лекарств и коечным фондом. При этом глава региона заявил, что если возникнет потребность в дополнительных местах для лечения коронавирусных пациентов, данные больницы перепрофилируют обратно.

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