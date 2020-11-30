В селе Башкирии, где власти отказались согласовать митинг, прошел мирный сход граждан

На мирном сходе граждан присутствовали жители сел Мендим и Ташла, а также представители местной администрации и экоактивисты. К слову, ранее замглавы Гафурийского района Рамиль Ахметов заявлял, что если в район прибудут активисты движения «Зеленый щит», то «ничем хорошим это не закончится», а мирное село Мендим превратится в «место боевых действий. Позже он пояснил в разговоре с Mkset, что имел в виду.