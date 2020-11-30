В селе Башкирии, где власти отказались согласовать митинг, прошел мирный сход граждан

На мирном сходе граждан присутствовали жители сел Мендим и Ташла, а также представители местной администрации и экоактивисты. К слову, ранее замглавы Гафурийского района Рамиль Ахметов заявлял, что если в район прибудут активисты движения «Зеленый щит», то «ничем хорошим это не закончится», а мирное село Мендим превратится в «место боевых действий. Позже он пояснил в разговоре с Mkset, что имел в виду.
— Таким образом, я хотел сказать, что привлечение сторонних организаций на те местные собрания - они необязательны и не нужны, сказал он.
По словам тех самых экоактивистов, мирный сход прошел благополучно. По поручению местной администрации были подготовлены места для парковки автомобилей, а сотрудники ГИБДД регулировали движение.
— Местные жители озвучили свои проблемы, связанные с деятельностью карьеров, и приняли резолюцию, ну а глава сельского поселения согласился с мнением граждан о том, что озвученные проблемы имеют место быть и их нужно решать, сообщили активисты в своих соцсетях.
Жители сел Мендим и Ташла намерены продолжать бороться за отмену разработки карьеров. Они приняли решение собрать рабочую группу для детального изучения проблемы. В состав войдут местные жители, представители администрации и компаний, которые работают на карьере, а также экоактивисты сообщества «Зеленый щит».