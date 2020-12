В селе Башкирии, где власти отказались согласовать митинг, прошел мирный сход граждан

Накануне, 29 ноября, в селе Мендим Гафурийского района состоялся запланированный мирный сход граждан. Напомним, местные жители пытались согласовать проведение митинга на этот день, однако власти им отказали, объяснив свое решение непростой эпидемиологической обстановкой.

На мирном сходе граждан присутствовали жители сел Мендим и Ташла, а также представители местной администрации и экоактивисты. К слову, ранее замглавы Гафурийского района Рамиль Ахметов заявлял, что если в район прибудут активисты движения «Зеленый щит», то «ничем хорошим это не закончится», а мирное село Мендим превратится в «место боевых действий. Позже он пояснил в разговоре с Mkset, что имел в виду. — Таким образом, я хотел сказать, что привлечение сторонних организаций на те местные собрания - они необязательны и не нужны, сказал он. По словам тех самых экоактивистов, мирный сход прошел благополучно. По поручению местной администрации были подготовлены места для парковки автомобилей, а сотрудники ГИБДД регулировали движение. — Местные жители озвучили свои проблемы, связанные с деятельностью карьеров, и приняли резолюцию, ну а глава сельского поселения согласился с мнением граждан о том, что озвученные проблемы имеют место быть и их нужно решать, сообщили активисты в своих соцсетях. Жители сел Мендим и Ташла намерены продолжать бороться за отмену разработки карьеров. Они приняли решение собрать рабочую группу для детального изучения проблемы. В состав войдут местные жители, представители администрации и компаний, которые работают на карьере, а также экоактивисты сообщества «Зеленый щит».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter