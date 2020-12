Оптимизацией институтов развития в России будет заниматься специально созданная рабочая группа.

Газета “Известия” сообщает, что в правительстве Российской Федерации подписали распоряжение о создании специальной группы, которая будет заниматься оптимизацией институтов развития. В ее состав вошли глава аппарата правительства, его заместители, а также заместитель министра финансов, руководитель Росимущества. Отмечается, что рабочая группа разработает планы-графики реформы и представит их на утверждение.

