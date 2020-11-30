В массовой аварии в Башкирии столкнулись шесть автомобилей

Инцидент произошел на трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. По предварительной версии 29-летний житель города Октябрьский ехал в сторону села Бакалы на автомобиле марки «Форд Фокус» и столкнулся с отечественной машиной «двенадцатой» модели, которая ехала по встречной полосе.
После этого водитель иномарки въехал в попутный автомобиль марки «Шкода Октавия», которая влетела в попутную «Ладу Калину». В этот же момент «форд» сразу столкнулся с еще одной «Калиной» и автомобилем марки «Рено Логан».
В результате аварии водитель и пассажирка отечественного авто «двенадцатой» модели получили различные травмы. Медицинская помощь также понадобилась пассажиру «Форд Фокуса».