В массовой аварии в Башкирии столкнулись шесть автомобилей

В массовой аварии в Башкирии столкнулись шесть автомобилей

Вчера, 15:28ОбществоКарина МамаеваPhoto: ГИБДД по РБ
В Туймазинском районе Башкирии накануне вечером, 29 ноября, произошла массовая авария. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Инцидент произошел на трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. По предварительной версии 29-летний житель города Октябрьский ехал в сторону села Бакалы на автомобиле марки «Форд Фокус» и столкнулся с отечественной машиной «двенадцатой» модели, которая ехала по встречной полосе.

После этого водитель иномарки въехал в попутный автомобиль марки «Шкода Октавия», которая влетела в попутную «Ладу Калину». В этот же момент «форд» сразу столкнулся с еще одной «Калиной» и автомобилем марки «Рено Логан».

В результате аварии водитель и пассажирка отечественного авто «двенадцатой» модели получили различные травмы. Медицинская помощь также понадобилась пассажиру «Форд Фокуса».

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