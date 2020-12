Правоохранительными органами Грузии задержан автомобиль, в котором россиянин перевозил килограмм героина.

Как сообщает fedpress.ru, машина была задержана на территории Гардабанского муниципалитета на дороге, проходящей из Тбилиси в Лагодехи. Обыскав машину, правоохранители нашли 8,3 тысячи грузинских лари, 400 долларов США и килограмм героина. По законам страны мужчина может провести за решеткой всю оставшуюся жизнь.

