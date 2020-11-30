Театральная студия Сбербанка «ТУСЯ» заняла третье место в республиканском конкурсе

«Мы выбрали для участия постановку о войне "А зори здесь тихие. Размышления о войне" - она одна из самых масштабных и удачных работ нашей театральной студии. Коллеги так вжились в свои роли, так передали атмосферу тех лет, что иногда забываешь, что на сцене не профессиональные актеры. Кстати, ребята занимаются еще и благотворительностью - они поставили новогоднюю сказку, участниками которой стали ребятами с инвалидностью. В прошлом году этот проект был удостоен специальной номинации в категории «Социальный проект» на всероссийском волонтерском конкурсе "Доброволец России - 2019»,- рассказал Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка.