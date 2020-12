Театральная студия Сбербанка «ТУСЯ» заняла третье место в республиканском конкурсе

Театральная студия Сбербанка «ТУСЯ» из Республики Башкортостан заняла третье место на региональном фестивале детских и молодежных театров. На суд жюри банковские работники представили постановку «А зори здесь тихие. Размышления о войне», режиссером которой выступил Альберт Галиуллин.

Организаторы мероприятия - министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества и Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима. Фестиваль направлен на поддержку и развитие детских и молодежных театров республики и дальнейшее развитие любительского театрального искусства. Конкурс проходил в онлайн-формате. Для участия необходимо было присылать видео своих постановок. Работы участников оценивали театральные критики, известные режиссеры и педагоги. «Мы выбрали для участия постановку о войне "А зори здесь тихие. Размышления о войне" - она одна из самых масштабных и удачных работ нашей театральной студии. Коллеги так вжились в свои роли, так передали атмосферу тех лет, что иногда забываешь, что на сцене не профессиональные актеры. Кстати, ребята занимаются еще и благотворительностью - они поставили новогоднюю сказку, участниками которой стали ребятами с инвалидностью. В прошлом году этот проект был удостоен специальной номинации в категории «Социальный проект» на всероссийском волонтерском конкурсе "Доброволец России - 2019»,- рассказал Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка. Театральная студия Сбербанка «ТУСЯ» существует с 2014 года. Актеры периодически показывают своим коллегам различные спектакли и постановки на большой сцене, выезжают на гастроли в другие города по России, участвуют в благотворительных спектаклях.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter