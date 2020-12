Сегодня, 30 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр семьи и труда Ленара Иванова рассказала о трудностях, которые возникают в процессе оформления опеки над детьми-сиротами.

По словам Ленары Ивановой, главная трудность – это возраст ребенка. Многие опекуны хотят маленьких детей. В связи с этим на сегодняшний день в учреждениях республики 53% детей старше 14 лет. Еще одна трудность – состояние здоровье ребенка. Около 34% детей-сирот являются инвалидами. Третья проблема – наличие у ребенка братьев и сестер. Таких детей в учреждениях 40%. Напомним, в 11 городах и районах Башкирии в текущем году зафиксирован рост выявленных детей-сирот.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter