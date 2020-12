Сегодня, в последний день осени. Ночью ожидается небольшой снегопад, в отдельных районах гололед. Днем также не обойдется без осадков, сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Ветер ожидается теплый и без сильных порывов. Температура воздуха днем не превысит -9 градусов, ночью может похолодать до -12 градусов. В восточной части республики наступят морозы. Ночью температура достигнет -22 градусов. Первые дни декабря будут бесснежными и морозными. Ночью местами столбик термометра может опускаться до -23 градусов. Днем будет значительно теплее, температура воздуха от -9 до -14 градусов. Ветер слабый, переменных направлений.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter