Празднование 450-летия Уфы получило федеральный статус

Тем самым почти полутысячелетнему юбилею нашей столицы республики придается федеральный статус. А это означает, что мы получим уникальный шанс преобразить Уфу в том числе за счет поддержки из федерального центра, осовременить город, вдохнуть в него новую жизнь и сделать одним опорных городов страны, пишет радий Хабиров.