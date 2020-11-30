Празднование 450-летия Уфы получило федеральный статус

Празднование 450-летия Уфы получило федеральный статус

Вчера, 18:10ОбществоАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
Президент России Владимр Путин подписал распоряжение о праздновании 450-летия основания Уфы в 2024 году. Об этом в соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

В течение трёх месяцев будет организован оргкомитет по подготовке к мероприятиям. Председателем выступит зампред правительства России Алексей Оверчук.

Тем самым почти полутысячелетнему юбилею нашей столицы республики придается федеральный статус. А это означает, что мы получим уникальный шанс преобразить Уфу в том числе за счет поддержки из федерального центра, осовременить город, вдохнуть в него новую жизнь и сделать одним опорных городов страны, пишет радий Хабиров.

Он также выразил благодарность российскому президенту за принятое решение.

Напомним, 450-летие столицы Башкирии пройдет в 2024 году. Ранее Mkset опубликовал материал о преображении столицы к этой знаменательной дате и разобралось, какие же изменения ждут город.

Related news:
БашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы