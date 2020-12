Празднование 450-летия Уфы получило федеральный статус

Президент России Владимр Путин подписал распоряжение о праздновании 450-летия основания Уфы в 2024 году. Об этом в соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

В течение трёх месяцев будет организован оргкомитет по подготовке к мероприятиям. Председателем выступит зампред правительства России Алексей Оверчук. Тем самым почти полутысячелетнему юбилею нашей столицы республики придается федеральный статус. А это означает, что мы получим уникальный шанс преобразить Уфу в том числе за счет поддержки из федерального центра, осовременить город, вдохнуть в него новую жизнь и сделать одним опорных городов страны, пишет радий Хабиров. Он также выразил благодарность российскому президенту за принятое решение. Напомним, 450-летие столицы Башкирии пройдет в 2024 году. Ранее Mkset опубликовал материал о преображении столицы к этой знаменательной дате и разобралось, какие же изменения ждут город.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter