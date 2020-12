Накануне, 29 ноября, в стране отмечали праздник, посвященный всем мамам. Знаменитая телезвезда и спортсменка из Уфы Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками трогательными фото со своей любимой мамой.

— Мама — единственное на земле божество, не знающее атеистов. С Днем мамы, всех мамочек! написала Ляйсан Утяшева в соцсетях. Напомним, Зульфие Утяшевой 14 августа могло исполниться 56 лет. Она скончалась от инфаркта в 2012 году. По словам Ляйсан, даже спустя восемь лет смириться с утратой матери — невозможно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter