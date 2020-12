Итоги прошедшей недели: новый мэр Уфы, оправдание Гурьева и столичная набережная

Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

главным событием недели стало оглашение приговору экс-министру земельных и имущественных отношений Евгению Гурьеву. Напомним, расследование идёт с осени 2018 года. Гурьев находился под домашним арестом с мая 2019 по март 2020 года. По версии следствия, в 2015 году он реализовал два земельных участка в Уфе, однако права на реализацию у него не было. Через три года без торгов издал указ, по которому передал производственную базу «Башкирского государственного театра оперы и балета» в «Уфа-Инвест». Ущерб бюджету республики оценили в более 518 миллионов рублей, а городу — более 52 миллионов рублей. Однако суд посчитал, что в действиях Гурьева нет состава преступления. Роскомнадзор, на минувшей неделе, оштрафовал издание UfaTime в общей сложности на 460 тысяч рублей за публикацию видео, где родители избивали своего ребёнка на глазах у прохожих. Башкирское СМИ оказалось на грани банкротства. Житель Уфы по имени Александр создал онлайн-пикет, где требует от властей в срочном порядке разработать порядок проведения народного голосования за кандидатов в мэры столицы. — До сих пор у жителей Уфы и других муниципалитетов Башкирии нет законного права выбирать своих глав! Законного, потому что в России в ряде городов выбирают мэров. И мы в Уфе также должны иметь это право, когда-то подло отобранное у народа чиновниками! — написал автор. После этого депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов выступил с инициативой разработки законопроекта о прямых выборах главы администрации города. А вечером в пятницу стало известно, что новым мэром Уфы станет предприниматель из Ишимбая Сергей Греков. Источники Mkset утверждают, что в ближайшее время время будет объявлен конкурс на замещение должности уфимского градоначальника. Завершился первый круг Российской футбольной премьер-лиги, и «Уфа» в ней занимает последнее место. Журналист Mkset Антон Селиверстов рассказывает, как команда из Башкирии оказалась на дне, а также подводит промежуточные итоги выступления в этом году и обсуждает её перспективы с руководством клуба. Из-за эпидемиологической обстановки в Башкирии часть школьников перешла на дистанционное обучение, однако для учебы на «удаленке» не у всех есть гаджеты, а в некоторых населенных пунктах нет даже интернета. Одна из жительниц рассказала о своей проблеме Mkset. Радий Хабиров рассказал о планах, которые власти хотят реализовать на новой набережной в Уфе. Оказалось, рабочая группа рассмотрела предложения по развитию набережной. Они предложили сделать там открытый бассейн, пляжную зону, яхт-клуб, кафе, детские и спортивные площадки, а также увеличить пешеходную зону. Четыре месяца назад в Башкирии машина «Почты России» сбила 9-летнего мальчика. Анализы показали, что у ребёнка в крови на момент аварии был алкоголь в виде 0,33 промилле. Его мать намерена доказать обратное. Жительница Башкирии в соцсетях главы республики Радия Хабирова пожаловалась на содержание заключенных в ИК Салавата. Она утверждает, что среди них есть заболевшие коронавирусом, однако лечение им не оказывается. Также на минувшей неделе состоялось заседание оперштаба, на котором обсудили вопрос обучения школьников в период пандемии коронавируса. Было принято решение, что ученики 6-10 классов останутся на «дистанционке» до 6 декабря. Однако 23 района, где мало болеющих, выйдут на обучение в штатном режиме. А еще, в Уфе установили центральную городскую новогоднюю ёлку. Она будет украшать площадь имени Ленина на проспекте Октября. Живое 90-летнее дерево привезли из Благовещенского района республики. Подготовка к празднованию Нового года началась! Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

