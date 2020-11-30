Госдума опровергла информацию о проверках пособий пенсионеров в 2021 году

Госдума опровергла информацию о проверках пособий пенсионеров в 2021 году

Вчера, 10:20ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Ранее СМИ сообщили, что пенсионеров планируют проверять на предмет дополнительных доходов, чтобы исключить надбавки к пенсиям у тех, кто получает ниже прожиточного минимума.

Пенсионный фонд России в 2021 году не планирует проверять пенсионеров на наличие дополнительных доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в следующем году пенсионеров планируют проверять на предмет дополнительных доходов, чтобы исключить надбавки к пенсиям у тех, кто получает ниже прожиточного минимума. По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, некоторым из них придется вернуть «незаконно полученные» деньги в ПФР.

По словам Андрея Исаева, «никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется». Также парламентарий напомнил, что страховая пенсия зависит не от доходов и имущества граждан, а от страхового стажа и взносов, которые проверяются при назначении пенсии. В настоящее время совместные усилия депутатов и Министерства труда РФ направлены на сокращение любых проверок граждан при назначении пенсии.

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