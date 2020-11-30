Госдума опровергла информацию о проверках пособий пенсионеров в 2021 году

По словам Андрея Исаева, «никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется». Также парламентарий напомнил, что страховая пенсия зависит не от доходов и имущества граждан, а от страхового стажа и взносов, которые проверяются при назначении пенсии. В настоящее время совместные усилия депутатов и Министерства труда РФ направлены на сокращение любых проверок граждан при назначении пенсии.