Дегтярев совершил рейд по хабаровским долгостроям

В частности, дворец единоборств «Самбо» должны были сдать в эксплуатацию еще в 2019 году, но ошибки подрядчика заставили многое переделывать. Несмотря на трудности, дворец обещают достроить до конца текущего года. На торжественное открытие Дегтярев пригласил полпреда президента в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева. Стоимость проекта превысила миллиард рублей, площадь здания составляет 16,9 тыс. кв. м, а его готовность на данный момент оценивают в 86,33%.