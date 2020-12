Дегтярев совершил рейд по хабаровским долгостроям

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал ход строительства всех социальных объектов региона, которые возводятся на федеральные и краевые средства.

Он пообещал, что дворец единоборств «Самбо», четырехэтажная детская поликлиника и новый детский сад в Мирном будут введены в эксплуатацию. Как сообщает transsibinfo.com, Дегтярев решил лично контролировать реализацию этих проектов, чтобы избежать проблем с выбором подрядчиков, соблюдением сроков сдачи объектов и прочими моментами, которые мешают завершить строительство вовремя. В частности, дворец единоборств «Самбо» должны были сдать в эксплуатацию еще в 2019 году, но ошибки подрядчика заставили многое переделывать. Несмотря на трудности, дворец обещают достроить до конца текущего года. На торжественное открытие Дегтярев пригласил полпреда президента в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева. Стоимость проекта превысила миллиард рублей, площадь здания составляет 16,9 тыс. кв. м, а его готовность на данный момент оценивают в 86,33%. Также хабаровский губернатор посетил площадку строительства 4-этажной детской поликлиники на 400 посещений в смену. На строительно-монтажные работы необходимо 1,2 млрд рублей. Объект строят по программе «Стимул» - уникальной технологии доведения средств из федерального бюджета. Дегтярев отметил, что в конце лета здесь был только котлован, а сейчас уже возводится третий этаж. "Мы стараемся делать все, чтобы наши дети и их родители своевременно получали важные соцобъекты, на которые государство тратит деньги”, – объяснил Михаил Дегтярев. Кроме того, в селе Мирное Хабаровского района с опережением графика на пять месяцев строится детский сад на 110 мест. Объект должны сдать в эксплуатацию летом 2021 года. Михаил Дегтярев не прекращает работу по привлечению дополнительного финансирования в регион и лично проверяет качество выполняемых работ на стройках соцобъектов.

