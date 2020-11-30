«А будет ли успех?»: астропрогноз для всех знаков Зодиака на грядущую неделю

Козерог

Как считает гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года, Козероги в скором времени, наконец, добьются желаемых результатов или получат то, о чем так долго мечтали. Вы долго шли к этому и действительно заслужили этого. Вокруг вас могут появиться люди, авторитет которых будет значим для вас. Но не спешите расслабляться и будьте готовы к новым, не самым приятным, поворотам судьбы. Займитесь домашними делами или встретьтесь с давними друзьями.