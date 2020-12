253 семьи в Уфе скоро получат ключи от новых квартир

26 ноября 2020 года, ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию секций В, Г и Д в клубном историческом квартале «На Успенской», а это значит, что совсем скоро ещё 253 семьи отметят новоселье.

Напомним, что секции А и Б «Никольского» дома в клубном историческом квартале «На Успенской» получили ввод в эксплуатацию в марте этого года, а в октябре были сданы секции А и Б в ЖК «Биосфера». Только за этот год благодаря стараниям ГК «Первый Трест» более 800 семей обрели свой дом, а за последние 5 лет их число превышает 2 500, ведь это уже 11 успешно реализованный объект. Расположившись в тихом центре Уфы «На Успенской» возрождает историю нашего города, переносит в те времена, когда Уфа стала центром Уфимской губернии. Здесь у каждого дома есть свое имя и фамильный герб. Уже введённые в эксплуатацию «Бекетовский» и «Никольский» преображают архитектурный облик города, добавляя аристократичности современным постройкам. Стоит отметить, что клубный исторический квартал «На Успенской» регулярно подтверждает свой статус уникального проекта. В 2018 вошёл в ТОП 5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса страны по итогам федеральной премии Urban Awards и занял 1 место в проекте «Стройконтроль» на РБК Уфа. А в 2020 году одержал заслуженную победу в федеральной премии ТОП ЖК в номинации «Дома повышенной этажности РБ». Кроме элегантности архитектуры и уникальности идейного наполнения проекта нужно отметить и высокое качество объекта. В строительстве дома применялись только высококачественные и экологически чистые материалы. В местах общественного пользования установлено светодиодное освещение. Для отопления и водоснабжения использованы высококачественные комплектующие именитых производителей Италии, Испании и Германии. Подробную информацию по приёму квартиры можно узнать на сайте и по телефону 8 (347) 200-89-32. Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 500 000 кв. м в Уфе - это 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand&Grand.

