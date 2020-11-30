253 семьи в Уфе скоро получат ключи от новых квартир

Напомним, что секции А и Б «Никольского» дома в клубном историческом квартале «На Успенской» получили ввод в эксплуатацию в марте этого года, а в октябре были сданы секции А и Б в ЖК «Биосфера». Только за этот год благодаря стараниям ГК «Первый Трест» более 800 семей обрели свой дом, а за последние 5 лет их число превышает 2 500, ведь это уже 11 успешно реализованный объект.