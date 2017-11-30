Вход в исторический парк в Уфе сделают бесплатным

Для школьников и студентов.

Выступая с ежегодным Посланием Госсобранию, глава Башкирии Рустэм Хамитов подверг критике ситуацию с посещаемостью нового мультимедийного исторического парка в Уфе "Россия - моя история ".

- С начала его открытия исторический парк посетили 17 тысяч человек, это не более ста человек в сутки, - сказал Рустэм Хамитов. - Это недопустимо мало.

Глава региона поручил правительству сделать бесплатным вход в этот парк для школьников и студентов и разработать меры по повышению его посещаемости "в разы".