Вход в исторический парк в Уфе сделают бесплатным

Выступая с ежегодным Посланием Госсобранию, глава Башкирии Рустэм Хамитов подверг критике ситуацию с посещаемостью нового мультимедийного исторического парка в Уфе "Россия - моя история ".
- С начала его открытия исторический парк посетили 17 тысяч человек, это не более ста человек в сутки, - сказал Рустэм Хамитов. - Это недопустимо мало.
Глава региона поручил правительству сделать бесплатным вход в этот парк для школьников и студентов и разработать меры по повышению его посещаемости "в разы".
Напомним, экспозиции исторического проекта «Россия-Моя история» созданы Патриаршим советом по культуре и Фондом гуманитарных проектов на основе материалов, представленных в российских музеях, исторических архивах и книгохранилищах, многие из которых стали впервые доступны зрителям.