В Башкирии сгорела железнодорожная подстанция «Глуховская тяга»

Погибших и пострадавших нет.

Сегодня, в Белебеевском районе Башкирии сгорела тяговая подстанция железнодорожной станции в Белебеевском районе, сообщает МЧС по РБ. По данным «Медиакорсети», речь идет о подстанции «Глуховская тяга». Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 9,30 минут утра.

В МЧС отметили, что двухэтажное здание подстанции стоит на расстоянии 100 метров от железнодорожных путей, поэтому задержки поездов и угрозы распространения огня нет.

Погибших и пострадавших нет.