В Башкирии сгорела железнодорожная подстанция «Глуховская тяга»
Сегодня, 13:11ОбществоРустэм Башкирцев
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Погибших и пострадавших нет.
Сегодня, в Белебеевском районе Башкирии сгорела тяговая подстанция железнодорожной станции в Белебеевском районе, сообщает МЧС по РБ. По данным «Медиакорсети», речь идет о подстанции «Глуховская тяга». Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 9,30 минут утра.
В МЧС отметили, что двухэтажное здание подстанции стоит на расстоянии 100 метров от железнодорожных путей, поэтому задержки поездов и угрозы распространения огня нет.
Погибших и пострадавших нет.
Пожар локализован в 10.37, работы продолжаются. Прибывший к месту для ликвидации последствий пожарный поезд станции «Дема» возвращается к месту постоянной дислокации.
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