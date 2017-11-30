Полицейского из Уфы, подарившего «Мерседес» подруге, проверяют на избиение

В следкоме начали доследственную проверку по факту избиения охранников в Стерлитамаке.

Начальника отдела по борьбе с коррупцией по Башкирии Игоря Воробьева, ставшего известным благодаря скандальному видео с «Мерседесом», начали проверять по делу об избиении охранников в развлекательном комплексе Стерлитамака.

Об этом Медиакорсети рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ. Однако уточнили, что в деле, возможно, замешаны и другие сотрудники правопорядка, находившиеся тогда при исполнении долга. ЧП произошло в сентябре этого года. Воробьеву, в случае, если его вина будет доказана, грозит тюремный срок до 10 лет.

Напомним, в отношении Воробьева была начата прокурорская проверка. В сеть попало видео, на котором полицейский делает роскошный подарок своей любимой — адвокату из Уфы Алии Артемовой, - автомобиль Mercedes GLA Klasse с «красивыми» номерами, который в автосалоне стоит от 2,6 млн рублей. Журналистов однако она заверила, что купила машину сама, благодаря услуге трейд-ин. В отношении Воробьева также проходит проверка сотрудников полиции.