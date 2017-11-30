Башкирия вернула полмиллиарда рублей Фонду реформирования ЖКХ

Об этом стало известно Медиакорсети из достоверных источников.

Башкирия выполнила свое обязательство вернуть в Фонд реформирования ЖКХ 516 млн руб до 1 декабря, деньги ушли вовремя, сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. Это обязательство правительство Башкирии взяло на себя во время специального совещания у вице-премьера России Дмитрия Козака в октябре. До 15 декабря этого года будет решен вопрос о распределении этих денег между другими субъектами страны.

По результатам того совещания Уфе придется вернуть в республиканский бюджет еще 700 миллионов рублей , выделенных на программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. До 5 декабря минстрой России должен проинформировать МВД об исполнении администрацией Уфы и правительством республики принятых на совещании у Козака поручений. Эти сведения будут учитываться при решении вопроса о дальнейшем уголовном преследовании должностных лиц администрации Уфы за допущенные нарушения при реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Напомним, что речь идет о деньгах, которые были получены республикой на расселение аварийного жилья с 2008 по 2015 годы. Расследование этого дела вели сотрудники отдела по особо важным делам Следственного комитета Башкирии. По мнению следователей, с 2008 по 2015 год администрация Уфы заключала с застройщиками договоры «О развитии застроенных территорий». Одним из условий контрактов было расселение жильцов из аварийных домов, взамен предприниматели получали возможность застраивать освобождающиеся земли. Однако в ряде случаев расселение жильцов происходило не за счёт бизнеса, как это оговорено в контрактах, а на субсидии по федеральной программе, куда позже были включены эти дома. Ущерб от действий чиновников оценивается в 930 миллионов рублей. Журналисты стали называть это дело "аферой на миллиард".

Администрация Уфы направила в арбитражный суд иски к 10 компаниям, которым в 2008-2015 годах были выделены средства на снос и расселение ветхого жилья. Часть исков суд удовлетворил. Например, в апреле арбитраж обязал компанию Андрея Носкова «Стройинвест» вернуть 51,7 млн руб из 130 млн руб.

В сентябре стало известно о том, что в уголовном деле по признакам превышения должностных полномочий чиновниками республики при реализации программы переселения граждан из ветхого жилья появился потерпевший - Фонд реформирования ЖКХ. В Фонде оценили ущерб, причиненный государству действиями чиновников Башкирии, в 516 млн руб. Эти деньги и были возвращены.