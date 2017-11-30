Автором тотального диктанта-2018 станет Гузель Яхина

Писательница стала известна благодаря бестселлеру «Зулейха открывает глаза».

Автором текста Тотального диктанта, который пройдет 14 апреля 2018 года в 80 странах мира, стала писательница Гузель Яхина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Ольга Ребковец.

Главным нововведением акции станет выбор столицы Тотального диктанта. Победитель будет выбран и объявлен 27 января 2018 года.

Гузель Яхина - российская писательница. Родилась в Казани в 1977 году. Окончила Казанский государственный педагогический университет и Московскую школу кино. Успех принес дебютный роман "Зулейха открывает глаза" (2015 год) о раскулачивании 1930-х, за который автор получила премии "Большая книга", "Ясная Поляна", "Книга года".