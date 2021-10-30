В Башкирии введен новый профессиональный праздник

Такой подарок сотрудникам данной сферы был сделан, в том числе, и в честь 30-летнего юбилея профильного министерства.
Радий Хабиров в соцсетях рассказал о четырех достойных представителях этой сферы – заместителе министра Фание Нафиковой, заместителе начальника отдела корпоративного управления Виталии Решетневе, руководителе территориального отдела по Альшеевскому району Замире Кидрасове и главном специалисте отдела по Бирскому районе Ольге Шумовой.
- Всех благодарю всех за продуктивную и эффективную работу. Желаю мира и здоровья. Продолжайте развиваться и совершенствоваться, задач впереди много. С праздником! – обратился к своим подписчикам глава региона.