В Башкирии введен новый профессиональный праздник

В Башкирии введен новый профессиональный праздник
В Башкирии введен новый профессиональный праздник
30 октября, 10:01ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Отныне 29 октября в Башкирии будут отмечать свой профессиональный праздник работники земельных и имущественных отношений. Об этом на своей странице в соцсетях известил глава Башкирии Радий Хабиров.

Такой подарок сотрудникам данной сферы был сделан, в том числе, и в честь 30-летнего юбилея профильного министерства.

Радий Хабиров в соцсетях рассказал о четырех достойных представителях этой сферы – заместителе министра Фание Нафиковой, заместителе начальника отдела корпоративного управления Виталии Решетневе, руководителе территориального отдела по Альшеевскому району Замире Кидрасове и главном специалисте отдела по Бирскому районе Ольге Шумовой.

- Всех благодарю всех за продуктивную и эффективную работу. Желаю мира и здоровья. Продолжайте развиваться и совершенствоваться, задач впереди много. С праздником! – обратился к своим подписчикам глава региона.

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