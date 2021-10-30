Отдыхай не отдыхай: как нерабочие дни отразятся на пандемии коронавируса в Башкирии

В России с 30 октября по 7 ноября включительно введены нерабочие дни из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. С таким предложением выступала вице-премьер Татьяна Голикова, ее поддержал премьер-министр Михаил Мишустин — по его словам, предыдущий опыт показал эффективность подобных мер.
В Башкирии самым сильным ограничением (пока) стал запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита с 23 до 6 часов. Также отменены или перенесены деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, если там заявлено более 30 участников. При этом доступ в общественные места — от торговых центров до кинотеатров, в отличие от Москвы, будет открыт. Он все тот же, что и последние дни — вход разрешен только со справкой о перенесенном коронавирусе в последние полгода либо о проведенной вакцинации плюс удостоверение личности.
Несмотря на все меры и ограничения, еще один период нерабочих дней по всем признакам выглядит как ослабленная версия локдауна с одним значительным нюансом. Если весной 2020 года ограничения были тотальными, то сейчас они раздроблены на маленькие части — в том числе поэтому ноябрьские «каникулы» не принесут большого эффекта.
Стоит уточнить, что Москва и Подмосковье осознанно ужесточают меры ограничения на 11 дней, хотя в регионах этот срок меньше — и это важный момент. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, инкубационный период штамма «дельта» составляет около пяти дней, а значит 11-дневный перерыв позволит Москве «покрыть» два таких периода. В Башкирии и почти всех других регионов ограничительные меры не распространяются на выход людей за пределы дома, региона и страны, и поэтому одного инкубационного срока (30 октября — 7 ноября) будет попросту недостаточно. Неудивительно, что многие восприняли эти меры как обычные выходные — об этом легко можно узнать в соцсетях, которые пестрят сообщениями о купленных билетах на море (как будто в самолетах кто-то соблюдал масочный режим).
Те, кто не смог уехать отдохнуть, останутся дома, хотя «дома», конечно, сидеть не будет — и в этом смысле общепит, кинотеатры и другие общественные заведения рискуют стать незаметными точками распространения вируса. В этом контексте примечательно, что член комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова ранее заявила, что россиян, которые во время нерабочих дней гуляют по улице без необходимости, хорошо бы штрафовать за несоблюдение режима. Ходу этой инициативе не дали, но это говорит о подтексте этих мер — то есть это все-таки локдаун, но очень формальный и поэтому, по большей части, бесполезный. В этом смысле можно понять меры, которые изобретают главы других регионов. Так, например, в Калининградской области заселять в гостиницы, отели, гостевые дома и хостелы будут только по QR-коду или свежему ПЦР-тесту. В Ростовской области закроют ряд непродовольственных магазинов за исключением магазинов с товарами первой необходимости. В Волгоградской области закроют доступ в непродовольственные магазины для непривитых граждан. В Крыму для посещения общепита, развлекательных заведений и массовых мероприятий потребуется сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании, в Севастополе эти меры продлеваются до декабря.
При этом никто не решает одну из самых острых проблем — проезд в общественном транспорте. В Башкирии в автобусах даже в прошлом году, когда коронавирус только оседал в регионе, мало кто соблюдал пресловутый масочный режим. Да и достаточно посмотреть на переполненные уфимские пазики, чтобы понять, что никакая маска в такой толпе не поможет — какая уж там дистанция. К слову, судя по сообщениям в соцсетях, аналогичное поведение наблюдается и в большинстве других российских регионов. Мэр Уфы Сергей Греков, конечно, запретил пускать пассажиров без масок в автобусы, но вообще-то это было запрещено и раньше, уже года как полтора — и ничего, пускают. Да, скандалят иногда. Да, штрафуют, но в масштабах региона это очередное «запрещаю» уже никому не интересно. Казалось бы — почему? И возможно ли было бы такое в докоронавирусную эпоху?
В шашках и шахматах есть такая ситуация, которая называется цугцванг — положение, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. Башкирия сейчас находится в таком цугцванге: какие бы ограничения по борьбе с коронавирусом власти ни ввели, они так и останутся полумерами и не будут приносить сильного эффекта. Как минимум потому, что население успело убедиться в 2020 году в любви властей к двойным стандартам, и разуверилось в тех мерах, которые спускаются сверху. Ведь если правилам не следуют даже те, кто их придумывает и внедряет, значит игнорировать их можно и простым людям. Плоды этой политики Башкирия пожинает прямо сейчас в виде почти ежедневных антирекордов по заболеваемости и большой доле смертности, переполненных больницах — и абсолютной невозможностью убедить население соблюдать элементарные правила во имя здоровья. Иногда некоторые случаи доходят до абсурда, как это было, например, на суде по иску против Радия Хабирова. То ли еще будет.