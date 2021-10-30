Отдыхай не отдыхай: как нерабочие дни отразятся на пандемии коронавируса в Башкирии

Те, кто не смог уехать отдохнуть, останутся дома, хотя «дома», конечно, сидеть не будет — и в этом смысле общепит, кинотеатры и другие общественные заведения рискуют стать незаметными точками распространения вируса. В этом контексте примечательно, что член комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова ранее заявила, что россиян, которые во время нерабочих дней гуляют по улице без необходимости, хорошо бы штрафовать за несоблюдение режима. Ходу этой инициативе не дали, но это говорит о подтексте этих мер — то есть это все-таки локдаун, но очень формальный и поэтому, по большей части, бесполезный. В этом смысле можно понять меры, которые изобретают главы других регионов. Так, например, в Калининградской области заселять в гостиницы, отели, гостевые дома и хостелы будут только по QR-коду или свежему ПЦР-тесту. В Ростовской области закроют ряд непродовольственных магазинов за исключением магазинов с товарами первой необходимости. В Волгоградской области закроют доступ в непродовольственные магазины для непривитых граждан. В Крыму для посещения общепита, развлекательных заведений и массовых мероприятий потребуется сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании, в Севастополе эти меры продлеваются до декабря.