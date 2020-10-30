ВКонтакте пройдёт Ночь искусств: зрителей ждут эксклюзивные трансляции

ВКонтакте пройдёт Ночь искусств: зрителей ждут эксклюзивные трансляции

Вчера, 20:35
Общество
Photo: Вконтакте
Пользователи ВКонтакте смогут побывать на Ночи искусств не выходя из дома.

В соцсети их ждут виртуальные выставки, культурные лекции, премьеры фильмов об искусстве и даже концерт музыки из старых видеоигр.

3 ноября пользователи смогут посмотреть десятки трансляций из музеев — материалы большинства из них публикуются впервые или доступны эксклюзивно в VK.

Среди них:

Также запланированы прямые трансляции из Петергофа, онлайн-активности от Политехнического музея и Русского музея. Статью с подробностями и полным расписанием можно будет найти в «Фокусе»: vk.com/focus

ВКонтакте регулярно проходят прямые эфиры с масштабных российских и мировых событий. Например, недавно пользователи могли посмотреть трансляции с недели моды Mercedes-Benz, эксклюзивные материалы с бэкстейджа CHAPURIN и «Библионочь» с участием Людмилы Улицкой, Галины Юзефович и Юрия Сапрыкина.

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