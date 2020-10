В Уфе сотрудники ДХШ №1 отказались от нового директора и возобновили голодовку

В Уфе сотрудники детской художественной школы №1 намерены возобновить голодовку. Они не принимают нового директора, которую назначила мэрия города. Об этом сообщил один из протестующих сотрудников коллектива Рамиль Мустаев.

По словам мужчины, на должность директора назначили Элеонору Дубовицкую, однако сотрудники согласны работать только с прошлым руководителем Сергеем Андреевым. — Свои требования мы отправили президенту России Владимиру Путину и ждём реакции. Голодовку будем продолжать, пояснил Мустаев. Напомним, Элеонора Дубовицкая – уже четвертый директор художественной школы, смененный с начала этого года. Голодовка сотрудников началась с требований вернуть прежнего директора и решить проблему с кабинетами. Позже комиссия выяснила, что контракт с Сергеем Андреевым не был продлен из-за ущерба, нанесенного бюджету в размене 950 тысяч рублей. После Сергея Андреева на посту директора работала Оксана Мухаметжанова, однако она написала заявление по собственному желанию, когда сотрудники объявили голодовку. Сами преподаватели заявляют, что ни один из новых директоров не имеют должных компетенций.

