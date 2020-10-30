В Уфе сотрудники ДХШ №1 отказались от нового директора и возобновили голодовку

Напомним, Элеонора Дубовицкая – уже четвертый директор художественной школы, смененный с начала этого года. Голодовка сотрудников началась с требований вернуть прежнего директора и решить проблему с кабинетами. Позже комиссия выяснила, что контракт с Сергеем Андреевым не был продлен из-за ущерба, нанесенного бюджету в размене 950 тысяч рублей.