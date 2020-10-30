В России окончательно запретили курить кальян в ресторанах

В России окончательно запретили курить кальян в ресторанах

Вчера, 18:08ОбществоАндрей КоролевPhoto: pixabay.com
С 30 октября в России вступил в действие запрет на курение кальянов и прочей никотинсодержащей продукции в кафе, ресторанах и прочих общественных местах.

Запрет на кальяны в кафе связан с вступлением в силу поправки к ст. 11 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно документу, она предусматривает «установление запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Закон предусматривает полный запрет продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, в том числе кальянов.

Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1500 руб. На предпринимателей, в чьих заведениях это происходит, могут быть наложены штрафы до 40 тыс. руб., на юридических лиц — до 90 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, в Башкирии федеральным законом запрещена продажа несовершеннолетним и использование в общественных местах всей никотиносодержащей продукции и изделий для ее употребления, включая вейпы, электронные сигареты и кальяны. По словам председателя парламента Константина Толкачева, мера нацелена на защиту некурящих жителей республики от негативного воздействия табачного дыма. Он отметил, что особенно много жалоб было на тех, кто использует кальяны в общественных местах. Перечень общественных мест, где запрещено курение, был принят в июне текущего года. Среди таковых значились подземные гаражи, переходы, скверы, парковки, остановки, места проведения концертов и массовых мероприятий.

Добавим, что согласно исследованиям, курение электронных сигарет увеличивает риск заболевания коронавирусом.

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