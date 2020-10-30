В России окончательно запретили курить кальян в ресторанах

Напомним, в Башкирии федеральным законом запрещена продажа несовершеннолетним и использование в общественных местах всей никотиносодержащей продукции и изделий для ее употребления, включая вейпы, электронные сигареты и кальяны. По словам председателя парламента Константина Толкачева, мера нацелена на защиту некурящих жителей республики от негативного воздействия табачного дыма. Он отметил, что особенно много жалоб было на тех, кто использует кальяны в общественных местах. Перечень общественных мест, где запрещено курение, был принят в июне текущего года. Среди таковых значились подземные гаражи, переходы, скверы, парковки, остановки, места проведения концертов и массовых мероприятий.