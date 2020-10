В Башкирии молодая врач-терапевт из-за стресса при работе с коронавирусными пациентами, попала в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, сообщает «Башинформ».

27-летняя девушка проработала в Covid-госпитале два месяца, после чего заметила ухудшение своего морально-психического состояния. Она жаловалась на бессонницу, постоянное чувство тревоги и головные боли. При этом девушка отказывалась идти в отпуск. — На момент госпитализации была в крайне тяжелом психическом состоянии, сообщили в Минздраве. Молодая врач прошла реабилитацию. После окончания лечения она сможет возобновить работу с коронавирусными пациентами.

