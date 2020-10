В Башкирии школьные каникулы продлили до 9 ноября

Об этом сообщается на сайте главы республики.

Школьные каникулы в Башкирии продлятся до 9 ноября, заключил республиканский оперштаб по недопущению распространения коронавируса. Инициаторами продления каникул для учеников школ стали руководители региональных Минздрава, Минобрнауки и Роспотребнадзора. Теперь школьники, которые должны были вернуться к учёбе 5 ноября, в общей сложности пробудут дома три недели. – Надеюсь, мы разорвём инкубационный период, и наши дети смогут нормально ходить в школу, – подчеркнул Радий Хабиров. Напомним, в середине октября глава республики заявлял, что если эпидобстановка к 4 ноября не улучшится, власти будут вынуждены продлить школьные каникулы. По данным Минобра Башкирии, 4769 детей контактировали с заболевшими Covid-19, из-за чего были отправлены на карантин.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter