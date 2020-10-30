В Башкирии школьные каникулы продлили до 9 ноября

Напомним, в середине октября глава республики заявлял, что если эпидобстановка к 4 ноября не улучшится, власти будут вынуждены продлить школьные каникулы. По данным Минобра Башкирии, 4769 детей контактировали с заболевшими Covid-19, из-за чего были отправлены на карантин.