В Башкирии осудили адвоката за вымогательство денег с клиентки

Ситуация прояснилась, когда женщина стала требовать результаты о проделанной работе, однако их не оказалось. Тогда потерпевшая подала на него в суд. Там адвокат пояснил, что брал деньги не за услуги, а в долг. Оказалось, что женщина действительно часть денег давала мужчине на время, а за услуги заплатила лишь 175 тысяч рублей. Суд признал действия мужчина мошенническими и назначил штраф 10 тысяч рублей с условием, что он ни разу не был привлечен к ответственности и возместил ущерб.