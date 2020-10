В Башкирии осудили адвоката за вымогательство денег с клиентки

В Белорецком районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора адвокатской фирмы. Его признали мошенником за вымогательство денег с клиентки.

Известно, что в 2014 году жительница Межгорья обратилась к адвокату с просьбой о помощи в взыскании денежных средств. Адвокат пообещал помочь женщине и создавал видимость деятельности, периодически прося деньги на расходы, полезные для дела. Таким образом он за четыре года выманил у потерпевшей более 320 тысяч рублей, ничего не сделав по её первоначальному запросу. При этом договор стороны не заключали и работали на доверии. Ситуация прояснилась, когда женщина стала требовать результаты о проделанной работе, однако их не оказалось. Тогда потерпевшая подала на него в суд. Там адвокат пояснил, что брал деньги не за услуги, а в долг. Оказалось, что женщина действительно часть денег давала мужчине на время, а за услуги заплатила лишь 175 тысяч рублей. Суд признал действия мужчина мошенническими и назначил штраф 10 тысяч рублей с условием, что он ни разу не был привлечен к ответственности и возместил ущерб. Напомним, в августе 2020 года адвокат из Уфы предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. По данным Следкома, подозреваемый пытался незаконно получить вознаграждение в размере миллиона рублей. Он за вознаграждение обещал подзащитной «решить вопрос» по ДТП, в котором погиб ребёнок. Однако сам не имел возможности это сделать. Еще один похожий случай произошел в том же месяце. Адвокат — руководитель филиала «Вердикт» некоммерческой организации «Башкирская республиканская коллегия адвокатов» предложил своему подзащитному, обвиняемому в мошенничестве, дать денежное вознаграждение в размере 1,2 миллиона рублей. Защитник заявил, что средства он передаст сотрудникам районной прокуратуры, чтобы закрыть дело.

