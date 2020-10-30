В Башкирии на территории геопарка «Торатау» установят лестницу для подъема на шихан

В Башкирии на территории геопарка «Торатау» установят лестницу для подъема на шихан

Вчера, 14:58ОбществоКарина МамаеваPhoto: abzelil-pressa.rbsmi.ru
Накануне, 29 октября, глава Башкирии Радий Хабиров в дистанционном режиме проинспектировал ход работ по благоустройству геопарка «Торатау». По словам гендиректора Центра науки и туризма «Геопарка Торатау» Айнура Саманова, эта территория уже стала популярной для жителей и гостей столицы.

Так, в летнее время за один выходной день геопарк посещали более 700 туристов. Количество гостей кемпинга и кафе увеличилось до 1200 гостей. Также на шихан активно приезжают туристические группы. Однако главная задача развития геопарка – сохранение редких растений и насекомых. Чтобы гости не повредили флору и фауну, было принято решение установить лестницу для подъема на шихан.

Отметим, что в будущем в селе Воскресенском появится арт-центр. Этот проект поддержали на федеральном уровне. На его реализацию будет выделено 45,4 млн рублей из бюджета страны.

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