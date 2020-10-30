В Башкирии на территории геопарка «Торатау» установят лестницу для подъема на шихан

Так, в летнее время за один выходной день геопарк посещали более 700 туристов. Количество гостей кемпинга и кафе увеличилось до 1200 гостей. Также на шихан активно приезжают туристические группы. Однако главная задача развития геопарка – сохранение редких растений и насекомых. Чтобы гости не повредили флору и фауну, было принято решение установить лестницу для подъема на шихан.