В Башкирии на территории геопарка «Торатау» установят лестницу для подъема на шихан

Накануне, 29 октября, глава Башкирии Радий Хабиров в дистанционном режиме проинспектировал ход работ по благоустройству геопарка «Торатау». По словам гендиректора Центра науки и туризма «Геопарка Торатау» Айнура Саманова, эта территория уже стала популярной для жителей и гостей столицы.

Так, в летнее время за один выходной день геопарк посещали более 700 туристов. Количество гостей кемпинга и кафе увеличилось до 1200 гостей. Также на шихан активно приезжают туристические группы. Однако главная задача развития геопарка – сохранение редких растений и насекомых. Чтобы гости не повредили флору и фауну, было принято решение установить лестницу для подъема на шихан. Отметим, что в будущем в селе Воскресенском появится арт-центр. Этот проект поддержали на федеральном уровне. На его реализацию будет выделено 45,4 млн рублей из бюджета страны.

