Специалисты рассказали о популярных у россиян мощных автомобилях

Специалисты рассказали о популярных у россиян мощных автомобилях

Вчера, 17:25ОбществоPhoto: pixabay.com
Эксперты рассказали, какие мощные автомобили предпочитают покупать россияне на вторичном рынке.

Газета “Известия” сообщает, что по итогам третьего квартала в России увеличились продажи подержанных автомобилей. Наибольшей популярностью на вторичном рынке среди авто мощностью свыше 250 лошадиных сил пользуется BMW X5. Средняя стоимость такой модели с пробегом - 850 тысяч рублей. Второй по популярности

Mercedes-Benz S-класс, стоимость которого на вторичном рынке составляет порядка 770 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz GLE-класс, цена которого составляет около 760 тысяч рублей.

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