Силовики защищают энергетический рынок

В ПАО «ТНС энерго» прошли обыски по уголовному делу о хищении 5,5 млрд рублей. Двух топ-менеджеров предприятия - гендиректора холдинга Сергея Афанасьева и его зама Бориса Щурова - задержали и доставили на допрос. Совладельцем и председателем совета директоров компании является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.

Как сообщает gazeta.ru, дело о мошенничестве в особо крупном размере СК возбудил 22 октября. В полицию поступило заявление, что в период с 2011 года по настоящее время энергетических холдинг и его “дочка” «ТНС энерго Нижний Новгород» похитили более 5,5 млрд рублей, которые предприятие задолжало за поставку электроэнергии. Как предполагают следователи, руководители “ТНС” отказывались расплачиваться с поставщиком, вместо этого отправляя деньги в офшоры. После проверки заявления, следователи провели обыски в московском офисе «ТНС энерго», а также в столичной квартире Афанасьева, получившего назначение в прошлом году и московской квартире Щурова, который входит в руководящий состав холдинга с 2012 года. У подозреваемых изъяли компьютеры и бухгалтерские документы за последние девять лет. Следователи также обыскали жилплощадь Щурова, расположенную в Нижнем Новгороде, после чего ему предъявили обвинение по статье о крупном мошенничестве. Как сообщает издание, возможно уже сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайства СД МВД об избрании им мер пресечения. Стоит отметить, что это не первое подобное резонансное дело, где ответчиками выступают топ-менеджеры крупных предприятий или федеральные чиновники. Так, в 2018 году экс член правления «Интер РАО» Карина Цуркан была задержана за передачу стратегических документов Минэнерго спецслужбам Молдавии. Не стоит забывать и о резонансном деле клана Арашуковых. Экс-сенатор от КЧР Рауф Арашуков проходил обвиняемым по делу об убийстве и участии в преступной группировке. Тогда же советнику гендиректора «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову инкриминировано хищение газа на 32 млрд., а гендиректору «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову - мошенничество в особо крупном. Среди фигурантов тогда выступали и другие представители семейства. «Громким» можно назвать и дело Михаила Абызова, который войдя в состав правительства продолжал руководить бизнесом и выводить деньги в офшоры. Как сообщает издание, сейчас можно всерьез говорить, что силовые структуры начали зачистку в кластере ТЭК. Проверяются крупные проекты газового, сбытового и генерирующих сфер, где зафиксированы нарушения. В разработке МВД и СК находятся как федеральные чиновники, так и госкомпании. Эксперты отмечают, что в энергетической отрасли давно нужно навести порядок, поскольку с функцией регулятора Минэнерго уже не справляется, в отличие от правоохранительных органов.

