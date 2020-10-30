Силовики защищают энергетический рынок

После проверки заявления, следователи провели обыски в московском офисе «ТНС энерго», а также в столичной квартире Афанасьева, получившего назначение в прошлом году и московской квартире Щурова, который входит в руководящий состав холдинга с 2012 года. У подозреваемых изъяли компьютеры и бухгалтерские документы за последние девять лет. Следователи также обыскали жилплощадь Щурова, расположенную в Нижнем Новгороде, после чего ему предъявили обвинение по статье о крупном мошенничестве. Как сообщает издание, возможно уже сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайства СД МВД об избрании им мер пресечения.