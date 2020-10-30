«Россети» открыли ПС «Белгород» и РЭС в Брянске

Впечатляет и объем инвестиций «Россетей» в эти два региона. Так, в период с 2017 по 2019 годы группа компания вложила в развитие Белгородской области почти 20 млрд рублей. Еще почти 19 млрд будет вложено до 2024 года. В Брянской области масштабы несколько меньше, но и они внушительные. С 2017 по 2019 годы «Россети» направили в регион 6,6 млрд рублей. С 2020 по 2024 годы объем финансирования превысит 12,5 млрд рублей.