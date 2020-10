«Россети» открыли ПС «Белгород» и РЭС в Брянске

ПАО «Россети» завершило работу над двумя крупными энергопроектами в Центральной России. Компания ввела в эксплуатация питающую подстанцию в Белгороде и перевела на «цифру» РЭС Брянска.

Как сообщает ТАСС, на торжествах по случаю запуска присутствовали глава Минэнерго Александр Новак и гендиректор ГК «Россети» Павел Ливинский. «Ввод в работу подстанции «Белгород» и цифрового Брянского района электрических сетей позволит повысить надежность и доступность электроснабжения двух регионов центра России», – подчеркнул министр энергетики. Также он отметил, что запуск этих объектов позволит не только улучшить электроснабжение населения, но и даст толчок к развитию промышленности в регионах. В свою очередь, глава «Россетей» добавил, что «эти проекты – важный шаг на пути цифровой трансформации сетевого комплекса, которая проходит сегодня в масштабе всей России». Он заявил, что оба проекта были воплощены в жизнь при помощи передовых технологий и самого современного оборудования. Новая ПС 330 кВ «Белгород» имеет высокий уровень автоматизации. Подстанция в авторежиме обрабатывает более 10 000 цифровых сигналов. Это означает, что энергетики могут осуществлять удаленное управление. Инвестиции в данный проект составили 6,5 млрд рублей. Сообщается, что старая подстанция, работавшая 60 лет, будет снесена, а территория, которую она занимала, отойдет городу. В Брянском районе «Россети» обеспечили полное покрытие цифровой связью и возможность оперативно переключаться в нормальном и аварийном режимах, причем последняя операция выполняется полностью дистанционно. Ливинский рассказал, что в ближайших планах - цифровизация еще 38 районов электросетей. Это будет сделано до конца текущего года. А в течение 10 лет все РЭС Российской Федерации станут цифровыми. Впечатляет и объем инвестиций «Россетей» в эти два региона. Так, в период с 2017 по 2019 годы группа компания вложила в развитие Белгородской области почти 20 млрд рублей. Еще почти 19 млрд будет вложено до 2024 года. В Брянской области масштабы несколько меньше, но и они внушительные. С 2017 по 2019 годы «Россети» направили в регион 6,6 млрд рублей. С 2020 по 2024 годы объем финансирования превысит 12,5 млрд рублей.

