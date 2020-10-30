«Россети» направили 70 млрд рублей на техобслуживание и ремонт объектов

«Россети» направили 70 млрд рублей на техобслуживание и ремонт объектов

Вчера, 21:44ОбществоPhoto: rosseti.ru
Председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский сообщил руководителю Минстроя Владимиру Якушеву и главе Минэнерго Александру Новаку о стопроцентной готовности электросетевого комплекса Российской Федерации к зиме.

По информации, имеющейся у журналистов ИНТЕРФАКСА, работы по подготовке к холодному периоду проведены с опережением графика во всех филиалах холдинга. Ливинский отметил, что показатели «Россетей» улучшаются вот уже на протяжении трех лет. И это несмотря на то, что 2020 год был очень сложным, прежде всего из-за пандемии. В частности, количество отремонтированных ЛЭП в 2020 году на 8% больше, чем в 2019-м.

Также глава ГК «Россети» заявил, что начиная с 2017 года холдингу удалось почти на треть снизить число перебоев электроснабжения. При этом если перебои все-таки случаются, то работы по их устранению продолжаются на 60% меньше времени, чем раньше. Сократилось и число технических нарушений с перерывами энергоснабжения пользователей — на 52%.

Все 50 000 технических сотрудников группы компаний готовы к любым работам по восстановлению энергоснабжения потребителей. В распоряжении ремонтных бригад почти 25 000 единиц техники. Кроме этого, имеется 6000 проверенных и подготовленных резервных источников питания, мощность которых превышает 482 МВт. Также сообщается, что холдинг заключил свыше 1500 соглашений с МЧС, Росгидрометом, дорожными службами и различными подрядчиками.

Следует отметить и то, что в текущем году «Россети» направили на обслуживание и ремонт оборудования почти 70 млрд рублей.

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