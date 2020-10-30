«Россети» направили 70 млрд рублей на техобслуживание и ремонт объектов

По информации, имеющейся у журналистов ИНТЕРФАКСА, работы по подготовке к холодному периоду проведены с опережением графика во всех филиалах холдинга. Ливинский отметил, что показатели «Россетей» улучшаются вот уже на протяжении трех лет. И это несмотря на то, что 2020 год был очень сложным, прежде всего из-за пандемии. В частности, количество отремонтированных ЛЭП в 2020 году на 8% больше, чем в 2019-м.