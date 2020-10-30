Ректор БГМУ - о коронавирусе: «Мы включились в естественный отбор, и умрут слабые»

Ученый отметил, что за грядущие несколько месяцев с коронавирусом столкнется каждый. А вот его коллега по партии Евгения Машко считает, что жалобы людей на отсутствие лекарств в аптеках неправдивы. Она отметила, что для поиска нужных препаратов просто нужно пользоваться интернетом и справочной аптек.