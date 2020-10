Радий Хабиров одобрил предложенную концепцию развития Уфы

Накануне, 29 октября, глава Башкирии Радий Хабиров провел онлайн-совещание с представителями Московского центра урбанистики, которые представили проект развития Уфы. Его планируют реализовать к 2024 году.

Известно, что программа предусматривает создание и благоустройство 24 общественных пространств, в том числе и развитие новой уфимской набережной, где авторы проекта планируют добавить авторское освещение, лестницы и наклонные лифты. А точки притяжения граждан в центре города предусматривают реставрацию исторических зданий. Так, улица Октябрьской революции, которую планируют сделать пешеходной, по проекту станет главным променадом города. Там будут сосредоточены фудкорты, малые театральные площадки, творческие пространства, открытые лектории. — Такой свежий взгляд на Уфу — это именно то, что нам нужно. За 43 месяца нам предстоит решить огромное количество хронических проблем и сделать прорыв в будущее, которое вы нам показали. Мы вышли с предложением создать оргкомитет по празднованию 450-летия Уфы на федеральном уровне и ждём решения. Но я рад, что эту работу мы уже начали. Не со всеми элементами предложенной концепции мы согласны, не все они войдут в итоговый проект, но, уверен, процентов на 80 мы сумеем её реализовать, — отметил Радий Хабиров. Напомним, ранее Хабиров объявил о создании рабочей группы по развитию набережной Уфы. Возглавил её он сам, а со стороны бизнеса, как выразился глава республики, «вдохнуть жизнь» в проект выступил владелец ресторанной сети Dasko Александр Антонов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter