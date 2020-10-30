Радий Хабиров одобрил предложенную концепцию развития Уфы

— Такой свежий взгляд на Уфу — это именно то, что нам нужно. За 43 месяца нам предстоит решить огромное количество хронических проблем и сделать прорыв в будущее, которое вы нам показали. Мы вышли с предложением создать оргкомитет по празднованию 450-летия Уфы на федеральном уровне и ждём решения. Но я рад, что эту работу мы уже начали. Не со всеми элементами предложенной концепции мы согласны, не все они войдут в итоговый проект, но, уверен, процентов на 80 мы сумеем её реализовать, — отметил Радий Хабиров.