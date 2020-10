Под Псковом нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной Войны. Почти половина из 73 человеческих останков - дети.

Газета “Известия” сообщает, что в обнаруженном захоронении расстрелянные немецкими захватчиками мирные жители деревни Глота (Псковская область). Сейчас специалисты проводят исследования. Отмечается, что в захоронении нашли большое количество артефактов, свидетельствующих, что захоронены именно мирные граждане.

